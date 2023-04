Dead Island 2, come gira su PlayStation e Xbox? L'analisi di Digital Foundry

Dopo aver incassato una risicata sufficienza da parte di EDGE, Dead Island 2 viene messo sotto la lente di ingrandimento da Digital Foundry. Gli esperti tech hanno preso in esame tutte le versioni console del gioco, promuovendolo in tutte le sue versioni.

Partendo dalle console old gen, scopriamo come Xbox One giri a una risoluzione nativa di 1600x900p con un framerate target di 30fps a cui rimane ancorato per la maggior parte del tempo: ci sono cali, innescati da modifiche all'interfaccia utente o dalla raccolta di un'arma, ma è un'esperienza "sorprendentemente fluida" che mostra prove di un'ampia ottimizzazione e nessun segno di ridimensionamento dinamico della risoluzione.

Passando a PS4 base, il responso è nuovamente positivo, con una risoluzione nativa a 1080p e le stesse impostazioni visive di Xbox One. Tuttavia, il framerate target di 30fps non è altrettanto solido, con intoppi leggermente più evidenti in alcuni punti. Nella maggior parte delle aree, in ogni caso, si ottiene un'esperienza fluida a 30fps. Ricordiamo che entrambe le versioni old gen di Dead Island 2 hanno grosse limitazioni nella coop, e non è stato possibile quindi analizzarle in multiplayer.

Passando a Xbox One X e PS4 Pro, osserivamo che entrambe le console utilizzano le stesse impostazioni visive delle loro sorelle minori, con texture, ombre ed effetti tutti corrispondenti, ma spingono verso un'immagine più nitida con una risoluzione nativa di 2560x1440p. Ancora una volta, l'obiettivo del framerate è di 30fps, con entrambe le console che, salvo casi sporadici, mantengono in maniera convincente.

PS5, Xbox Series X e Series S raggiungono i 60fps, e nel caso di PS5 e Series X c'è anche un notevole aumento della risoluzione. La versione PS5 gira a 3072x1728p nativi a 60fps perfettamente mantenuti; Series X punta alla stessa risoluzione e raggiunge altrettanto bene i 60fps al di fuori di alcuni brevi cali durante l'utilizzo di attacchi elementali. Passando a Serie S, le prestazioni rimangono ottime con cali solo occasionali durante l'apparizione di effetti visivi che portano le performance intorno ai 50fps. Sulla console next-gen entry level di Microsoft la risoluzione è di 1920x1080p.

PS5, Series X e Series S ottengono anche miglioramenti per quanto rigurarda qualità delle ombre e agli effetti. I tempi di caricamento più rapidi sono un altro motivo per privilegiare le versioni di nuova generazione, con PS4 richiede circa 76 secondi per caricare l'Halperin Hotel, rispetto ai 7 secondi su PS5.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dead Island 2.