Dead Island 2: come si accede al Viaggio Rapido? Ecco come sbloccare lo spostamento veloce

Chi si sta avventurando nel nuovo splatter horror di Deep Silver saprà già che Dead Island 2 non è un gioco open world: nel corso della propria odissea zombie è comunque possibile accedere alla funzione di Viaggio Rapido. Eccovi perciò tutte le indicazioni per sbloccarlo durante la campagna principale.

Pur senza prevedere delle aree free roaming di dimensioni enormi, l'esperienza a tinte oscure offerta dagli studi Dambuster risulta essere particolarmente ricca di zone da esplorare a fondo per reperire materiali, oggetti speciali, potenziamenti, Carte Abilità e consumabili per potenziare le statistiche e l'arsenale del proprio alter-ego.

Per questioni legate alla trama, alla struttura dei livelli e alle esigenze di gameplay, la prima parte della campagna principale di Dead Island 2 non prevede l'accesso a funzionalità come lo spostamento veloce.

I sopravvissuti all'apocalisse zombie di Los Angeles devono quindi raggiungere un determinato momento della trama 'maggiore' per poter avere accesso, finalmente, al Viaggio Rapido, e con esso alla capacità di spostarsi agilmente tra le aree già esplorate della mappa e dedicarsi al sano backtracking che caratterizza da sempre la progressione ludica di questa serie.

Come si sblocca il Viaggio Rapido in Dead Island 2? Essendo una funzionalità legata a doppio filo alle attività da svolgere obbligatoriamente nel corso della campagna principale, per potervi accedere non bisogna fare altro che proseguire l'avventura fino a raggiungere il momento esatto della storia in cui il proprio alter-ego ha la possibilità di visitare Venice Beach.

Una volta sbloccato, il Viaggio Rapido non si limita a offrire ai giocatori l'occasione di riesplorare le aree già visitate in precedenza, ma garantisce l'accesso a un'ampia porzione dei contenuti avanzati della trama principale e delle attività free roaming. Tramite lo spostamento veloce si può infatti accedere a tre missioni specifiche della campagna 'maggiore', a due missioni 'Chi l'ha Visto', a cinque missioni secondarie e a un totale di ben 52 punti di interesse.

Per utilizzare il Viaggio Rapido, basterà aprire la mappa dal menù e selezionare l'area di respawn desiderata, a patto ovviamente di aver completato le missioni principali che precedono l'arrivo del proprio sopravvissuto a Venice Beach. Per un ulteriore approfondimento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Dead Island 2.