Dead Island 2: come sbloccare la co-op, creare una partita e invitare gli amici

I videogiocatori sanno bene che produzioni come Dead Island 2 danno il meglio se giocate in modalità cooperativa online in compagnia di qualche amico. A tal proposito, in questa guida vi spiegheremo come fare per creare una partita e invitare altri utenti.

Come sbloccare la cooperativa

Per poter accedere alla cooperativa di Dead Island 2 dovrete necessariamente iniziare una nuova partita nella modalità single player e giocare per circa un'ora. Una volta portata a termine la missione "Chiama la cavalleria", vi verrà data la possibilità di unirvi ad altri utenti oppure di fare da host.

Come creare una partita coop

Una volta sbloccato l'accesso alla coop di Dead Island 2, i giocatori possono procedere con la creazione di una lobby, così da invitare un massimo di altri due amici e sbizzarrirsi in giro per Hell-A. Dal menu principale, occorre selezionare la voce per continuare la partita e poi decidere che tipologia di lobby avviare:

Single player: in questo modo nessuno potrà disturbarvi e giocherete completamente soli

in questo modo nessuno potrà disturbarvi e giocherete completamente soli Pubblica: selezionando questa opzione, chiunque potrà accedere alla vostra partita tramite il matchmaking, anche utenti non presenti nella vostra lista amici

selezionando questa opzione, chiunque potrà accedere alla vostra partita tramite il matchmaking, anche utenti non presenti nella vostra lista amici Solo su invito: se non volete che qualcuno possa intromettersi nella vostra partita, è sufficiente selezionare questa opzione, così che solo gli utenti invitati abbiano accesso alla lobby

se non volete che qualcuno possa intromettersi nella vostra partita, è sufficiente selezionare questa opzione, così che solo gli utenti invitati abbiano accesso alla lobby Solo amici: grazie a questa opzione, qualsiasi giocatore della vostra lista amici potrà accedere alla partita tramite l'apposito menu di gioco

Una volta creata la lobby, potrete accedere al menu delle opzioni e selezionare il menu Social, dal quale è possibile invitare gli amici con cui volete giocare. Chi è dall'altra parte non dovrà fare altro che accettare o, nel caso in cui la vostra lobby fosse aperta, decidere di unirsi tramite l'apposita funzione del menu Social.

Limiti della coop

Il più grande limite della cooperativa di Dead Island 2 risiede nell'impossibilità di fare da host su PlayStation 4 e Xbox One, dal momento che le vecchie console non supportano tale feature e si dovrà attendere un aggiornamento. Questo significa che chi è in possesso di queste console può solo unirsi alle altre partite. Possono invece creare le lobby gli utenti PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store). Va inoltre precisato che i giocatori di Dead Island 2 non possono unirsi a partite in cui è stato raggiunto un punto più avanzato della storia. È quindi fondamentale che a fare da host sia sempre il giocatore del gruppo che si trova più indietro nella trama principale. In ogni caso, i progressi registrati nel corso delle partite cooperative online vengono mantenuti e sarà possibile proseguire in un'altra sessione o da soli dal punto esatto in cui interromperete la partita coop.

Avete già letto la nostra recensione di Dead Island 2? Sulle nostre pagine potete trovare anche un elenco con i migliori giochi simili a Dead Island 2 per divertirsi tra zombi e co-op.