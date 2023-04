Dead Island 2: come e dove trovare tutte le chiavi

Come vi renderete conto già nelle prime ore di Dead Island 2, il titolo a base di zombi di Dambuster Studios presenta un gran numero di contenitori o casseforti inaccessibili senza l'ausilio di una chiave. Scopriamo insieme come fare per trovarle tutte.

Ecco l'elenco di tutte le chiavi e come trovarle in Dead Island 2:

Chiavi dell'auto del Coach: Si possono trovare eliminando un Corridore situato in prossimità del campo da tennis nella villa a nord-ovest di Bel-Air

Si possono trovare eliminando un Corridore situato in prossimità del campo da tennis nella villa a nord-ovest di Bel-Air Chiave del camioncino dell'antennista: In questo caso le chiavi sono in possesso di un Camminatore Elettrico ad Alpine Drive (Bel-Air)

In questo caso le chiavi sono in possesso di un Camminatore Elettrico ad Alpine Drive (Bel-Air) Chiave della Cassaforte di Brock: La chiave ce l'ha Goat Pen Brock, un grosso boss situato in prossimità della palestra al piano di sotto della villa al centro di Bel-Air

La chiave ce l'ha Goat Pen Brock, un grosso boss situato in prossimità della palestra al piano di sotto della villa al centro di Bel-Air Chiave della Cassaforte di Curtis: Ad avere la chiave è un Urlatore nel giardino sul retro della casa di Curtis a Bel-Air

Ad avere la chiave è un Urlatore nel giardino sul retro della casa di Curtis a Bel-Air Chiave del paesaggista: Questa chiave è nelle tasche del Macellaio, nel campo da tennis della villa a nord-ovest di Bel-Air

Questa chiave è nelle tasche del Macellaio, nel campo da tennis della villa a nord-ovest di Bel-Air Chiave delle scorte militari: Ad avere questa chiave è lo zombi che si aggira ad Halperin Hotel, nei pressi dell'uscita che conduce a Bel-Air

Ad avere questa chiave è lo zombi che si aggira ad Halperin Hotel, nei pressi dell'uscita che conduce a Bel-Air Chiave della guardia di sicurezza: Ce l'ha un camminatore nel parcheggio sotterraneo ad Halperin Hotel

Ce l'ha un camminatore nel parcheggio sotterraneo ad Halperin Hotel Chiave del corriere militare: Si trova nelle tasche del Corridore nell'atrio dell'albergo ad Halperin Hotel

Si trova nelle tasche del Corridore nell'atrio dell'albergo ad Halperin Hotel Chiave del contenitore vicino alla piscina tossica: Ad avere questa chiave è uno zombi che si trova ad est di Halperin Hotel, vicino ad una piscina

Ad avere questa chiave è uno zombi che si trova ad est di Halperin Hotel, vicino ad una piscina Chiave dell'armadietto nella lavanderia: Per ottenere questa chiave occorre far fuori l'Urlatore all'esterno dell'Halperin Hotel, nell'area adibita per un ricevimento di nozze

Per ottenere questa chiave occorre far fuori l'Urlatore all'esterno dell'Halperin Hotel, nell'area adibita per un ricevimento di nozze Chiave del baule di pelle: Il nemico che possiede la chiave è un mutante al terzo piano dell'albergo ad Halperin Hotel

Il nemico che possiede la chiave è un mutante al terzo piano dell'albergo ad Halperin Hotel Chiave di Bouncer: Ad averla è un infetto nei pressi della piscina a sud-est di Beverly Hills

Ad averla è un infetto nei pressi della piscina a sud-est di Beverly Hills Chiave della cassaforte di Michael: È sul camminatore che si aggira ad est della casa di Michael a Beverly Hills

È sul camminatore che si aggira ad est della casa di Michael a Beverly Hills Chiave del garage: Si può raccogliere la chiave dopo aver eliminato un camminatore all'estremità est di Beverly Hills

Si può raccogliere la chiave dopo aver eliminato un camminatore all'estremità est di Beverly Hills Chiave del contenitore di scorie radioattive: La si ottiene sconfiggendo un Camminatore ad ovest rispetto all'edificio al centro di Beverly Hills

La si ottiene sconfiggendo un Camminatore ad ovest rispetto all'edificio al centro di Beverly Hills Chiave della taglia di Nikki: Ce l'ha il nemico con gli artigli sulle braccia a nord-ovest rispetto alla casa in cui è collocata la cassaforte, a Beverly Hills

Ce l'ha il nemico con gli artigli sulle braccia a nord-ovest rispetto alla casa in cui è collocata la cassaforte, a Beverly Hills Chiave del cassonetto di Brentwood: La chiave di questo contenitore di loot è ad ovest di Beverly Hills, all'entrata della struttura, addosso ad uno dei membri dello staff di Brentwood

La chiave di questo contenitore di loot è ad ovest di Beverly Hills, all'entrata della struttura, addosso ad uno dei membri dello staff di Brentwood Chiave di Foreman: È sul mutante nell'edificio in costruzione a sud di Beverly Hills

È sul mutante nell'edificio in costruzione a sud di Beverly Hills Chiave della valigia di Kelli Jo: Si trova su uno zombi speciale ai Monarch Studios, più precisamente nell'area fra gli edifici 3, 5 e 6

Si trova su uno zombi speciale ai Monarch Studios, più precisamente nell'area fra gli edifici 3, 5 e 6 Chiave della borsa frigo della sicurezza: È addosso ad un membro della sicurezza presso i Monarch Studios, ad ovest dell'edificio 7

È addosso ad un membro della sicurezza presso i Monarch Studios, ad ovest dell'edificio 7 Chiave della cassa Space Fox 2250: La si ottiene eliminano un infetto a nord dell'edificio 7, ai Monarch Studios

Nel caso in cui non doveste trovare il nemico da uccidere per poi ritrovare il collezionabile, sappiate che molto probabilmente siete ancora nelle fasi iniziali della trama principale. I nemici speciali che lasciano cadere le chiavi si sbloccano più avanti nella campagna e, dopo aver eliminato il primo durante una missione, potrete trovare tutti gli altri in giro per il mondo di gioco.



Il motivo per cui è molto importante andare a caccia di questi oggetti è per via del contenuti dei vari forzieri, visto che spesso e volentieri al loro interno si nascondono armi da fuoco o corpo a corpo particolarmente efficaci, le quali vi aiuteranno nell'eliminazione dei nemici più resistenti in giro per Hell-A.

Vi ricordiamo che Dead Island 2 è già disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di seguire i nostri consigli per sbloccare uno shotgun ed un coltello gratis in Dead Island 2 grazie ad un'iniziativa degli sviluppatori.