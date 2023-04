Dead Island 2: come trovare ed usare le armi da fuoco

Come avrete notato, nelle fasi iniziali di Dead Island 2 non è possibile utilizzare pistole, fucili o altri strumenti di morte a distanza. Sappiate però che nel gioco firmato Dambuster Studios le bocche da fuoco fanno parte dell'arsenale: scopriamo come fare per trovarle.

Come molti altri elementi di gioco, l'unico modo per poter iniziare ad usare qualsiasi tipo di arma da fuoco in Dead Island 2 è proseguire nella trama principale. All'inizio della storia, infatti, sarà impossibile trovare qualsiasi arma appartenente a questa categoria in giro per il mondo di gioco oppure in vendita presso i vari mercanti. A stravolgere tutto sarà una specifica missione principale che prende il nome di "Zombicidio giustificabile": proprio nel corso di questo incarico della campagna, il protagonista potrà mettere le mani sulla sua prima arma da fuoco e, da quel momento in poi, sarà possibile reperire altre pistole e fucili in maniera simile a qualsiasi altra arma.

Ecco di seguito le tipologie di bocche da fuoco disponibili in Dead Island 2:

Pistole

Fucili a pompa

Fucili di precisione

Fucili d'assalto

Mitragliette

Sparachiodi

Si tratta ovviamente delle versioni base delle armi, che tramite l'applicazione di varie migliorie e vantaggi presso il tavolo da lavoro possono trasformarsi in qualcosa di ben più letale di una semplice pistola o fucile. In ogni caso, Dead Island 2 è un titolo in cui si combatte prevalentemente con armi contundenti o da taglio e sono rari i casi in cui si utilizzano strumenti di questo tipo. Vi suggeriamo quindi di conservare le armi da fuoco più preziose per i momenti di reale bisogno, come gli scontri contro gli zombi Alpha o le situazioni in cui ci sono così tanti infetti che serve qualcosa che possa farli fuori tutti ed in poco tempo.

