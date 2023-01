Dead Island 2, continuiamo a conoscere i protagonisti: tocca alla letale Dani

Dead Island 2 è ancora distante qualche mese dal suo debutto nei negozi, fissato per il 28 aprile 2023 su PC e console PlayStation e Xbox, e per ingannare l'attesa Deep Silver e Dambuster Studios continuano a diffondere nuovi dettagli sull'Action/RPG a tema zombie, soffermandosi in particolare sui protagonisti.

In precedenza gli autori hanno confermato un sex worker e una punk rocker tra i personaggi di Dead Island 2, e adesso grazie ad un nuovo trailer su Youtube abbiamo modo di conoscere un poco meglio proprio la rocker, Dani. Dall'animo ribelle, sempre pronta a rompere le regole e con un profondo disprezzo nei confronti della sua famiglia, la ragazza originaria di County Cork adora andare a caccia di zombie per soddisfare la sua sete di sangue, facendo a pezzi gli sventurati non-morti con brutali esecuzioni ed un sofisticato armamentario.

Dani si aggiunge quindi ai "colleghi" Jacob, Amy e Ryan nel massacro di zombie attraverso le strade di Hell-A, in un'avventura che promette di offrire adrenalina e spettacolarità dall'inizio alla fine. L'attesa nei confronti del nuovo Dead Island un poco alla volta si fa sempre più consistente, e manca ormai sempre meno all'esordio di un titolo che venne annunciato per la prima volta nel 2014, quasi un decennio fa.

A tal proposito, di recente Dambuster ha parlato del folle trailer di Dead Island 2 dell'E3 2014, soffermandosi sull'eredità di quell'esilarante filmato.