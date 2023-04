Dead Island 2 sarà doppiato in italiano? La risposta degli sviluppatori

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto di Dead Island 2 e, per far conoscere meglio il prodotto agli utenti intenzionati ad acquistarlo, gli sviluppatori hanno pubblicato una serie di informazioni sul sito ufficiale, tra le quali troviamo anche quelle relative alla localizzazione.

Purtroppo per i giocatori italiani, Dead Island 2 non godrà del pieno supporto alla localizzazione, visto che bisognerà accontentarsi dei soli sottotitoli nella nostra lingua. A differenza di quanto accade solitamente, l'italiano non sembra essere l'unica lingua esclusa dal doppiaggio, dal momento che il team di sviluppo ha deciso di registrare esclusivamente le voci in lingua inglese. Per quello che riguarda la localizzazione dei menu, invece, saranno supportate tutte le principali lingue del mondo.

A non mancare sono state anche le informazioni relative alle impostazioni grafiche del gioco, le quali confermano i 60fps di Dead Island 2 sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X. Pare inoltre che il titolo non supporti multiple modalità video e il framerate sia bloccato a 60 sulle console di ultima generazione e a 30 su quelle di vecchia generazione.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un video con i primi 12 minuti di Dead Island 2.