Dead Island 2 'è vivo' ed è pronto a tornare: nuovi rumor da Tom Henderson

Non pago del clamore suscitato dai suoi ultimi rumor su Bully 2 oltre GTA 6, il noto insider Tom Henderson guarda in direzione di Deep Silver per condividere delle nuove anticipazioni su Dead Island 2, il survival horror a mondo aperto in sviluppo presso gli studi Dambuster.

La "gola profonda" dedica al kolossal a tinte oscure di Deep Silver il suo ultimo podcast per fornire tutta una serie di indiscrezioni sull'attuale stadio di sviluppo di Dead Island 2.

A voler dar retta alle fonti anonime citate da Henderson, lo sfortunato splatter horror a mondo aperto sarebbe "ancora vivo e in uno stato abbastanza decente", in riferimento al gameplay e ai contenuti già sviluppati. Per l'insider, il gioco dovrebbe essere destinato ad approdare su PC e console tra l'autunno del 2022 e i primi mesi del 2023.

Nel podcast, Henderson cita la presenza di ambientazioni multiple da esplorare in completa libertà, con aree urbane d'ispirazione tipicamente "californiana" come Beverly Hills e le iconiche città della West Coast. Quanto al gameplay, l'insider sostiene che il titolo andrà a riallacciarsi all'esperienza di gioco del capitolo originario, seppur con meccaniche e contenuti che presenteranno numerose migliorie.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che nel marzo dello scorso anno degli annunci di lavoro pubblicati da Deep Silver e Dambuster Studios hanno suggerito l'abbandono delle versioni PS4 e Xbox One e la trasformazione di Dead Island 2 in un gioco nextgen per PC, PS5 e Xbox Series X/S.