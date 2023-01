Dead Island 2 e l'eredità spirituale del folle trailer dell'E3 2014: ne parla Dambuster

Ai microfoni di GameInformer, i rappresentanti degli studi Dambuster spiegano quale influenza abbia avuto il folle trailer di Dead Island 2 dell'E3 2014 nello sviluppo del 'nuovo' Dead Island 2 tra splatter e violenza sfrenata.

Nel discutere dell'influenza esercitata dall'ormai storico reveal trailer di Dead Island 2 con il ragazzo che fa jogging sul lungomare di una città californiana e si trasforma lentamente in uno zombie, il Game Director David Stenton precisa che "non era davvero nei nostri piani rifarci a quel trailer. Voglio dire, era un video davvero molto divertente e rappresentava molto bene la visione del team che stava sviluppando quella versione zombie di Los Angeles, ma il nostro gioco mostra quell'ambientazione in una luce diversa".

Anche l'idea di una possibile versione attualizzata del trailer E3 2014 con il motore grafico e gli strumenti creativi del nuovo Dead Island 2 è stata accantonata dal team Dambuster, specifica sempre Stenton dichiarando che "abbiamo voluto fare tabula rasa per dedicarci esclusivamente alla nostra visione. Non siamo stati troppo tempo a pensare al passato, o a guardare altri giochi. Ci siamo solo concentrati sul nostro Dead Island 2 per renderlo fenomenale, attualizzando e modernizzando il gameplay della serie in un modo che pensiamo possa rendere felici fan".

Il lancio di Dead Island 2 è previsto per il 28 aprile 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra analisi del gameplay di Dead Island 2 con la mattanza zombie a Los Angeles.