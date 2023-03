Dead Island 2 esce al day one su Xbox Game Pass oppure no?

Dopo una lunga attesa durata molti anni, nel corso degli ultimi mesi Dead Island 2 è finalmente tornato a mostrarsi con una serie di trailer di gameplay, i quali hanno lasciato intravedere molte cose positive in vista della pubblicazione del gioco, prevista per il prossimo 21 aprile su PC e console di vecchia e nuova generazione.

Proprio in riferimento alle versioni per PC e Xbox, sono molti i giocatori che si domandano se anche questo nuovo titolo verrà inserito fin dal cosiddetto day one all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass, così come accaduto con molti altri prodotti nell'ultimo periodo - gli ultimi esempi di questa pratica sono Atomic Heart e Wo Long Fallen Dinasty.

Purtroppo, la risposta a questa domanda è no: Dead Island 2 non sarà disponibile su Xbox Game Pass, almeno per i primi mesi dall'uscita, ma potrà invece essere acquistato in maniera classica, sia in versione digitale che fisica. Questo naturalmente non esclude che prima o poi il gioco possa essere inserito all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft: se in futuro dovessero arrivare notizie in merito, non mancheremo di riportarvele. Vi consigliamo dunque di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per ottenere aggiornamenti a riguardo.

Se volete saperne di più sul gioco, in attesa dell'arrivo della recensione finale, potete dare un'occhiata alle nostre considerazioni sulla prova di Dead Island 2.