Dead Island 2 esce a settembre, lo rivedremo in estate per un rumor

Lo ripetiamo ormai come un mantra da anni: Dead Island 2 non è morto, è vivo e vegeto e uscirà presto. Ma quando esattamente? Molto presto e forse prima del previsto, secondo il celebre giornalista, leaker e insider Colin Moriarty.

Moriarty ha contattato alcune sue fonti apparentemente molto vicine al progetto, scoprendo come lo sviluppo sia praticamente concluso e ormai nelle fasi finali di polishing, la ripresentazione del gioco è prevista per l'estate con un lancio fissato a settembre 2022 o al più tardi nel mese di ottobre.

Con ogni probabilità rivedremo Dead Island 2 durante gli eventi estivi come il Summer Game Fest di Geoff Keighley, con l'E3 2022 definitivamente cancellato, i publisher dovranno coinvolgere l'attenzione su altri eventi digitali o organizzare presentazioni in proprio per l'annuncio di nuovi prodotti.

Dead Island 2 è stato annunciato nel 2014 con un trailer diventato piuttosto celebre, da allora però il gioco è finito in un limbo, lo sviluppo è stato riavviato molte volte e anche i cambi di sviluppatore non si contano, con ogni probabilità attualmente il gioco è molto diverso rispetto a quanto visto ormai otto anni fa per la prima volta, non ci resta che attendere qualche mese per saperne di più.