Dead Island 2 sarà esclusiva Epic Games Store e supporterà Alexa Game Control

Dead Island 2 è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 e, a distanza di qualche ora dalla presentazione del gioco, sono state svelate nuove informazioni legate a piattaforme di riferimento e funzionalità extra.

La prima notizia riguarda la versione PC di Dead Island 2, la quale non verrà distribuita su tutti i client e, come accade spesso e volentieri, sarà un'esclusiva: in questo caso, ad accaparrarsi il gioco è stata Epic Games, il cui store digitale sarà l'unico sul quale si potrà acquistare in una qualsiasi delle tante edizioni. Non è chiaro se si tratti o meno di un'esclusiva temporale e non si esclude che nel giro di un anno possa approdare anche su Steam.

In attesa di saperne di più, possiamo confermarvi che Dead Island 2 supporterà anche la particolare feature intitolata Alexa Game Control. Si tratta di una funzionalità che farà il proprio debutto proprio al lancio del titolo a base di non morti e permetterà ai giocatori di collegare un qualsiasi dispositivo Alexa per inviare comandi al gioco. Dagli esempi fatti sul sito ufficiale Amazon, pare si possano attivare abilità, acquistare oggetti o chiamare qualcuno in aiuto nei momenti di difficoltà.

Stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori, inoltre, sembrerebbe che Dead Island 2 non sia un vero e proprio open world.