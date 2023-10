Dead Island 2 si espande con Haus: tutte le novità del primo DLC della storia

Haus, la prima 'espansione maggiore' di Dead Island 2, promette di ampliare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico del survival horror post-apocalittico degli studi Dambuster. Gli studi Dambuster condividono tutti i dettagli su questo pacchetto aggiuntivo.

Il primo DLC della storia di Dead Island 2 sprona gli esploratori della Los Angeles invasa dai non morti di Hell-A a "lasciarsi trasportare dai paesaggi onirici surreali e psico-horror di Malibù, con una misteriosa setta techno-death di un miliardario impegnata a combattere per la propria sopravvivenza nel bel mezzo della Zompocalypse".



Haus viene perciò descritto come il simbolo del nuovo futuro profetizzato da Konstantin, l'eccentrico leader di questo culto dedito alla caccia degli zombie. Nel corso dell'avventura, i giocatori potranno sbloccare nuove armi e ampliare il ventaglio di abilità grazie all'introduzione di Carte completamente inedite che si riveleranno particolarmente utili contro le legioni di non morti che infestano Malibù.



Dead Island 2 Haus sarà disponibile dal 2 novembre su PC, PlayStation e Xbox. Tra i nuovi strumenti omicidiari messici a disposizione da Dambuster Studios, citiamo il devastante K-rossbow e il griglia-zombie Hog Roaster, perfetti per falciare i nemici che popolano le Isole dei Morti.