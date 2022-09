Dead Island 2, il FLESH System migliorerà radicalmente la vostra esperienza

Dopo la presentazione di Dead Island 2 alla Gamescom Opening Night Live, il titolo targato Deep Silver torna a far parlare di sé in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate alla redazione di Game informer in merito ad un sistema di smembramento dei nemici che, dalle sue premesse, potrebbe rappresentare un'importantissima introduzione.

Nel dettaglio ci riferiamo al FLESH System, creata proprio dal sopracitato publisher e dal team di sviluppo Dambuster Studios il quale, insieme alla creazione di un'esperienza di gioco unica anche grazie alla possibilità di creare corpi degli zombi sempre diversi e mai identici per via procedurale, rappresenta un vero punto di svolta per l'intero macro-cosmo delle produzioni videoludiche a tema zombie.

Nel corso della nostra prova durante lo svolgimento della Gamescom, infatti, abbiamo ribadito come l'impianto ludico abbia messo in piedi, a conti fatti, un'opera dal grande valore videoludico, tanto divertente quanto intrigante. Nonostante si tratti di un titolo comunque legato ad una generazione videoludica ormai andata - ma che difficilmente vuole lasciare spazio alla next gen -, infatti, la grande quantità e varietà di zombie da fare a pezzi rende il tutto molto promettente.

Non parliamo di un'opera all'apparenza ineccepibile, visto il margine di miglioramento estremamente ampio ed il rischio di incorrere in un'opera troppo simile ad altre produzioni da poco approdate sul mercato, ma vi è motivo di pensare che un sistema procedurale di creazione degli zombie, che rende anche più realistico il combattimento con questi, potrebbe costituire la chiave di volta per un progetto efficace. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori informazioni in merito al venturo Dead Island 2, in uscita il 3 febbraio 2023.