Dead Island 2, nuovo gameplay: Los Angeles è la terra dei morti viventi!

Dead Island 2 uscirà con una settimana di anticipo: una ragione in più per ammirare il nuovo, approfondito video gameplay confezionato dagli studi Dambuster per illustrare nel dettaglio il lavoro svolto nell'esplorazione free roaming, nel sistema di combattimento e nella riformulazione della progressione delle abilità.

L'odissea zombie da vivere all'ombra dei grattacieli e delle palme che costeggiano i viali più celebri di Los Angeles tra Beverly Hills e Bel-Air promette di essere davvero ricca di contenuti. Il nostro alter-ego potrà sfoggiare tantissime armi, potenziandone gli attributi attraverso le risorse reperite nella campagna principale e nelle attività open world.

Tra una boss fight e l'altra, i giocatori potranno sfruttare a proprio vantaggio il nuovo sistema dello Skill Deck di Dead Island 2, una funzione introdotta dagli studi Dambuster per accantonare gli alberi di abilità e consentire agli utenti di costruire e gestire in autonomia il proprio 'mazzo di poteri speciali', cambiando di volta in volta le Carte Abilità in base al contesto e ai pericoli da affrontare.

Il lancio del nuovo splatter horror di Dambuster e Deep Silver è fissato per l'ormai non troppo lontano 21 aprile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un approfondimento ulteriore, qui trovate il nostro speciale su Dead Island 2 e le mattanze di zombie a Los Angeles.