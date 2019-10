Dead Island 2 sarà un gioco di lancio di PS5 e Xbox Scarlett?

Da tempo non si hanno notizie concrete su Dead Island 2, il gioco è stato annunciato nel 2014 ma lo sviluppo è stato piuttosto problematico ed è cambiato di mano più volte passando da Techland a Yager, successivamente a Sumo Digital e infine a Dambuster Studios, team autore di Homefront The Revolution.

Adesso sembra però che lo sviluppo sia a pieno regime con l'obiettivo di lanciare il gioco nell'autunno 2020 come titolo di lancio di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, questo è quanto riporta un misterioso insider su Reddit, che afferma come THQ Nordic abbia investito parecchio nel progetto proprio per fare in modo che Dead Island 2 possa uscire insieme alle nuove console e godere così di una finestra di lancio capace di garantire una grande visibilità.

Secondo la fonte, Dead Island 2 verrà nuovamente annunciato con un teaser la prossima primavera e poi mostrato in azione all'E3 2020, al momento però manca qualsiasi tipo di conferma in merito e dunque non ci sono certezze sulla veridicità di questi piani.

Dambaster Studios si sta occupando di Dead Island 2 dalla scorsa estate dopo che Sumo Digital ha abbandonato il progetto a causa dei numerosi lavori collaterali da seguire per altri publisher, lavorando principalmente come sviluppate "a chiamata" per vari publisher.