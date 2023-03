Dead Island 2: il nuovo trailer mostra il lato infernale della Città degli Angeli

La scadenza dell'embargo sulle nuove anteprime internazionali sull'inferno zombie di Dead Island 2 offre a Deep Silver l'opportunità di mostrare la spettacolare sequenza introduttiva realizzata dallo studio Elastic, vincitore di numerosi premi per i suoi trailer promozionali realizzati per film, serie TV e videogiochi.

L'occhio esperto dei talentuosi studi Elastic cattura l'essenza della Los Angeles post-apocalittica che avremo modo di esplorare in compagnia dei personaggi di Dead Island 2, facendo la spola tra i viali di Beverly Hills e le pacchiane ville dei super ricchi che abitano a Bel-Air.

Nel corso dell'avventura confezionata dagli studi Dambuster, il nostro compito sarà quello di farci largo tra orde di non-morti servendoci delle armi da fuoco, da taglio e contundenti reperite nello scenario o appositamente costruite.

Grazie poi al complesso sistema dello Skill Deck di Dead Island 2, ogni giocatore avrà modo di personalizzare l'esperienza offerta dal survival open world di Deep Silver evolvendo tutta una serie di poteri, bonus e tratti distintivi da cambiare in maniera fulminea attraverso la raccolta delle Carte Abilità più rare.

Prima di lasciarvi al nuovo video (potete ammirarlo aprendo il link di YouTube in calce alla notizia), il lancio di Dead Island 2 è previsto per il 21 aprile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nuovo video gameplay di Dead Island 2.