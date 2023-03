Dead Island 2: l'inferno zombie di Los Angeles terrorizza in nuove immagini

Dopo il bagno di sangue al sole di Dead Island 2, torniamo nell'inferno zombie di Los Angeles per ammirare le nuove immagini in-engine condivise dagli studi Dambuster per prepararci alla battaglia che ci attende contro le orde di non-morti del loro prossimo sparatutto splatter horror a mondo aperto.

L'odissea che dovremo vivere all'ombra delle palme che costeggiano i viali di Beverly Hills e Bel-Air promette di essere davvero piena di colpi di scena, con un'infinità di sfide da affrontare per garantire la sopravvivenza del proprio personaggio attraverso l'acquisizione e il potenziamento costante di armi, equipaggiamenti e abilità speciali.

La natura free roaming e 'libera' della campagna principale di Dead Island 2 si rifletterà nello Skill Deck, il sistema elaborato dagli studi Dambuster per consentire ai giocatori di costruire e gestire in completa autonomia il proprio mazzo di poteri, cambiando di volta in volta le Carte Abilità in funzione dei pericoli da fronteggiare.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia delle ultime immagini di Dead Island 2 e vi ricordiamo che il nuovo sparatutto horror open world di Deep Silver vedrà la luce dei negozi il 21 aprile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.