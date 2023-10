Dead Island 2: un insider svela Neighborhood Watch, nuova opportunità di rilancio?

Insider Gaming svela l'arrivo di un nuovo corposo aggiornamento per Dead Island 2, che introdurrà la modalità Neighborhood Watch (al momento non ancora confermata dagli sviluppatori e del publisher) come parte di un piano di rilancio per dare nuove opportunità commerciali al gioco.

Oltre ai contenuti aggiuntivi già noti (come Haus e SOLA Festival), il team starebbe sviluppando anche la "nuova esperienza" Neighborhood Watch, apparentemente una modalità multiplayer che vedrà tre giocatori impegnati a sopravvivere per cinque giorni andando a caccia di provviste, armi e difendendo il proprio avamposto da orde di nemici.

Insider Gaming parla di "una modalità molto frenetica", al momento però non ci sono altri dettagli in merito e non è chiaro se Neighborhood Watch sia una modalità per una delle espansioni già annunciate o un contenuto a parte del tutto nuovo.

Dead Island 2 ha venduto due milioni di copie, numeri non proprio altissimi ma a quanto pare sufficienti per garantire un supporto post lancio che includa espansioni e DLC. Si parla anche di un porting di Dead Island 2 in programma per il 2024, la piattaforma di destinazione non è stata specificata ma secondo molti si tratterebbe di Nintendo Switch 2, console non ancora annunciata dalla casa di Kyoto ma che potrebbe ospitare Dead Island 2 tra i suoi giochi di lancio alla fine del 2024.