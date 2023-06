Dead Island 2, l'invasione zombie di Los Angeles continua: il primo DLC è disponibile

Non bastassero i tanti mostri che infestano Dead Island 2 sin dal lancio, gli studi Dambuster si premurano di aggiungere un nuovo girone dantesco nella Los Angeles post-apocalittica con il primo DLC previsto dalla Roadmap 2023 dell survival horror targato Deep Silver.

L'espansione su PC, PlayStation e Xbox inaugura la prima ondata di DLC e contenuti post-lancio di Dead Island 2, con tantissime aggiunte gratuite e premium che puntano a migliorare e ampliare il perimetro ludico del survival horror.

Le due espansioni previste dagli studi Dambuster proporranno missioni, armi e abilità nuove di zecca all'interno di aree inedite da esplorare in piena libertà: il valzer zombesco ha inizio con l'espansione Haus, alla quale farà seguito un DLC che porterà in dote il festival SOLA, un rave party post-apocalittico pieno di attività da svolgere e di sfide da completare per sbloccare nuovi elementi di equipaggiamento, Carte abilità rare e armi ancora più devastanti.

La patch che accompagna il lancio del primo DLC introduce la funzione Cosplay, con una coloratissima collezione di skin dei personaggi per customizzarne l'aspetto. Il Negozio interno di Dead Island 2 propone anche questi pacchetti aggiuntivi:

Character Pack 1 (Silver Star Jacob) e 2 (Cyber Slayer Amy) sono inclusi per i possessori delle edizioni Deluxe, Gold ed HELL-A di Dead Island 2.

sono inclusi per i possessori delle edizioni Deluxe, Gold ed HELL-A di Dead Island 2. Quattro ulteriori pacchetti di personaggi – Gaelic Queen Dani (incluso per i possessori dell'Expansion Pass), Jungle Fantasy Ryan, Steel Horse Carla e Venice Vogue Bruno - sono disponibili anche per migliorare ulteriormente l'aspetto elegante del tuo slayer.

(incluso per i possessori dell'Expansion Pass), - sono disponibili anche per migliorare ulteriormente l'aspetto elegante del tuo slayer. ‘Til Dawn’ Collection: presenta una nuovissima skin per ciascuno dei 6 slayer, gratuita per tutti i giocatori. Questi appariranno automaticamente nella sezione Cosplay dopo l'ultimo aggiornamento del gioco, una volta che i giocatori avranno raggiunto il punto di sblocco.

I giocatori possono inoltre ottenere le skin della ‘From Dusk’ Collection tramite Prime Gaming Rewards (per i membri di Amazon Prime) per tutto il 2023. "From Dusk Dani" è il primo e sarà disponibile dal 15 giugno al 17 luglio: include la skin Legless FOMOrian che può essere selezionata quando si gioca come Dani e FOMOrian Claws, utilizzabili con uno qualsiasi dei sei personaggi.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la nostra recensione di Dead Island 2.