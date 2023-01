Dead Island 2, addio albero delle abilità: libertà al potere con il sistema Skill Deck

Con ancora negli occhi la mattanza di zombie di Dead Island 2 nel nuovo gameplay, ritorniamo nell'universo splatter della serie Deep Silver per leggere le dichiarazioni rese ai microfoni di James Worrall: il Creative Director ha descritto il nuovo sistema di gestione 'dinamica' delle abilità, lo Skill Deck.

L'esponente degli studi Dambuster ha candidamente ammesso che lo Skill Deck è "una delle aggiunte più interessanti di Dead Island 2... anzi, forse è proprio la più eccitante". L'evoluzione dei potenziamenti del proprio alter-ego, infatti, non passerà più per lo sblocco dei rami di un albero delle abilità predeterminato ma passerà per l'acquisizione di carte abilità collezionabili che, insieme, concorreranno a formare lo Skill Deck.

I giocatori avranno perciò modo di 'costruire dei mazzi interattivi' personalizzati, scegliendo di volta in volta quali potenziamenti utilizzare per esplorare l'ambientazione, completare gli incarichi della campagna principale o dedicarsi alla pura e semplice mattanza degli zombie.

Per Worrall, questo approccio cambierà profondamente l'esperienza di gioco da offrire agli utenti, consentendogli di cambiare con estrema rapidità e duttilità il proprio stile di gameplay. A detta della Lead Narrative Designer di Dead Island 2, Ayesha Khan, i giocatori "potranno servirsi dello Skill Deck per cambiare abilità a mezz'aria, letteralmente! Potrai sfruttare una build per saltare più in alto, cambiare abilità a mezz'aria e atterrare con una build diversa, e questo è semplicemente fantastico".

Il lancio di Dead Island 2 è atteso per il 28 aprile su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nei giorni scorsi, gli studi Dambuster hanno confermato che le armi di Dead Island 2 si potranno rompere.