Dead Island 2: il New Game Plus sta arrivando? Ecco il commento degli sviluppatori

Malgrado l'accoglienza tiepida da parte della critica internazionale, Dead Island 2 è un successo in termini di copie vendute e gli sviluppatori sembrano voler ripagare l'affetto degli utenti con nuovi contenuti gratuiti. A tal proposito, di recente si è parlato della possibilità di introdurre il New Game Plus.

Tale modalità è sempre molto apprezzata dai videogiocatori, dal momento che aumenta in maniera notevole la longevità di un titolo e permette di rigiocare l'intera avventura mantenendo tutti i progressi. Proprio per via delle potenzialità di una funzionalità di questo tipo, sembrerebbe che Dambuster Studios stia pensando di aggiungerla tramite un aggiornamento gratuito. Per il momento non ci sono annunci ufficiali, ma qualcosina è stato detto da un membro del team di sviluppo durante una diretta Twitch di XboxOn. Nel corso della live, il design director Adam Duckett ha risposto ad alcune domande dei fan e ha commentato la possibilità di vedere in futuro il New Game Plus in Dead Island 2.

Ecco di seguito le parole dello sviluppatore:

"Alcuni di voi stanno chiedendo il New Game Plus. Il team sta prendendo in considerazione tali richieste, quindi tenete d'occhio i nostri canali social ufficiali per eventuali aggiornamenti."

Leggendo tra le righe, sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo e che nelle prossime settimane potrebbe arrivare il tanto amato New Game Plus, giusto in tempo per soddisfare tutti i giocatori che hanno completato la loro avventura in quel di Hell-A per la prima volta.

Nel frattempo, molti giocatori si stanno lamentando del posticipo di alcuni bonus pre-order di Dead Island 2.