Dead Island 2 non è stato cancellato, la conferma di THQ Nordic

Con una breve nota diffusa durante l'ultima riunione con gli azionisti, THQ Nordic ha confermato che Dead Island 2 non è stato cancellato e che il gioco è ancora in fase di sviluppo, anche se nessuna informazione è stata fornita riguardo la finestra di lancio.

Annunciato all'E3 2014, Dead Island 2 è sparito dai radar l'anno successo, cambiando sviluppatore e passando di mano da Techland (impegnata su Dying Light e Dying Light 2) a Sumo Digital, studio inglese specializzato nei lavoro su commissione, tra i cui titoli più recenti citiamo Crackdown 3 e Team Sonic Racing. La scorsa estate il publisher aveva già confermato il procedere dei lavori sul gioco tuttavia da allora non ci sono state altre notizie a riguardo e tuttora latitano le informazioni sul progetto.

Non è escluso che Dead Island 2 possa fare la sua comparsa al prossimo E3 anche se THQ Nordic non ha voluto diffondere commenti a riguardo, restiamo in attesa di saperne di più anche sulle piattaforme di destinazione... che il gioco sia diventato un progetto Next-Gen per PS5 e Xbox Scarlett? Lo scopriremo in futuro.