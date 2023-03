Dead Island 2 forse non sarà lunghissimo, ma punterà forte sulla rigiocabilità

Dead Island 2 si sta avvicinando alla sua uscita su PC e console PlayStation e Xbox fissata al 21 aprile 2023, e sono ancora diversi i dettagli che i fan vogliono scoprire sull'opera targata Dambuster Studios, come ad esempio quanto potrebbe durare l'avventura nel complesso.

Sulla questione longevità prova a dare una risposta l'art director Adam Olsson nel corso di un'intervista con WCCF Tech, lasciando intendere che il gioco in sé non sarà particolarmente lungo pur lasciando comunque ampio spazio alla rigiocabilità. "Non lo so con precisione, ma credo che abbiamo una linea guida secondo la quale, affrontando buona parte delle missioni secondarie ed altre attività minori, l'intera esperienza dovrebbe durare sulle 20 ore", afferma Olsson specificando comunque che "oltre a questo abbiamo la cooperativa, i collezionabili ed è sempre possibile rigiocare Dead Island 2 con un altro personaggio se ne avete voglia".

Chiaramente una risposta definitiva sulla longevità di Dead Island 2 l'avremo non appena disponibile il gioco completo. Per trattarsi di un Action/RPG open world di stampo survival horror, il titolo prodotto da Deep Silver si prospetta più contenuto rispetto ad altri esponenti dello stesso genere. In ogni caso il fattore rigiocabilità promette di rivelarsi molto consistente grazie ai diversi contenuti pensati dagli sviluppatori.

Per ulteriori approfondimenti potete leggere il nostro provato di Dead Island 2, dove manifestiamo le nostre sensazioni positive ma anche alcuni dubbi sulla tenuta della produzione. Se volete avere un'idea più concreta, l'ultimo video gameplay di Dead Island 2 vi permette di vedere in azione quanto realizzato da Dambuster Studios.