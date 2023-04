Dead Island 2: bene ma non benissimo nelle prime recensioni

Dopo nove anni dal primo annuncio (datato estate 2014) Dead Island 2 sta per uscire, il sequel di Dead Island è disponibile dal 21 aprile 2023 su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. E nel frattempo sono arrivate anche le prime recensioni.

Su Metacritic, il gioco ha un Metascore di 75/100 per la versione PS5, 75/100 su Xbox Series X/S e 74/100 su PC. Non parliamo certo di una accoglienza negativa ma erano in molti a sperare in un valutazioni più lusinghiere per un gioco che ha sì avuto uno sviluppo problematico ma che sembrava essersi ripreso dopo essere stato affidato a Dambuster Studios.

Tra le tante recensioni segnaliamo quelle di testate come VGC (80/100), Vandal (72/100), GamePressure (70/100) e Noisy Pixel (60/100), PlayStation Universe (85/100), Atomix (80/100), IGN Spagna (80/100), GamesRadar+ (70/100) e Press Start (65/100).

Giudizi in linea con quelli espressi nella nostra recensione di Dead Island 2 di Alessandro Bruni, in generale il gioco è sicuramente divertente in co-op ma presta il fianco ad una serie di critiche legate principalmente ad una campagna non sempre esaltante e a qualche scelta di design piuttosto datata, frutto anche del lunghissimo sviluppo che si è protratto per quasi un decennio con (almeno) tre studi diversi occupati sul progetto.