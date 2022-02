Dead Island 2 non si vede dal 2014, ma è vivo: cosa sappiamo sul gioco?

È ormai trascorsa una più che ragguardevole quantità di tempo dall'ultima volta che gli appassionati hanno potuto osservare in azione il mondo di Dead Island 2, ma che fine ha fatto il gioco?

Annunciata in occasione dell'edizione 2014 dell'E3, l'avventura a base di zombie fece la sua prima apparizione dal palco della conferenza losangelina organizzata da Sony. Sfruttando la prestigiosa vetrina, gli autori presentarono il primo trailer dedicato al sequel di Dead Island, indicato addirittura come in arrivo indicativamente per la primavera dell'anno successivo. Il tutto sembrava proseguire nel migliore dei modi, con addirittura un hands-on di Dead Island 2 organizzato da Deep Silver in occasione della Gamescom del 2014.

Tuttavia, come noto, non solo Dead Island 2 non vide mai la luce nel corso del 2015, ma nemmeno negli anni successivi. Ancora oggi, il titolo non ha mai realizzato il suo esordio, con lo studio di sviluppo originale peraltro estromesso dall'incarico già nel 2015. Di recente, tuttavia, si è ufficialmente tornato a parlare di Dead Island 2. Il nostro Marco Mottura si è dunque messo immediatamente in azione, per scoprire cosa potrebbe riservare il gioco al suo pubblico. Per sapere di più, vi invitiamo dunque a dedicarvi alla visione del video dedicato a Dead Island 2 realizzato dalla Redazione: trovate il filmato in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube ufficiale di Everyeye.



State ancora aspettando Dead Island 2?