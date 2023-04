Dead Island 2, oggi mini-maratona su Twitch: Everyeye e PlayerInside a caccia di zombie!

È tempo di impugnare le armi e andare a caccia di zombie sulle spiagge di Hell-A: Per celebrare il lancio di Dead Island 2, il team di Everyeye e i PlayerInside uniscono le forze!

A partire dalle ore 15:00 in punto di oggi - venerdì 21 aprile - il canale Twitch di Everyeye ospiterà una ricca mini-maratona, interamente dedicata alla chiassosa avventura firmata Dambuster Studios e Deep Silver. La caccia agli zombie unirà la community per ben tre ore, con un appuntamento tematico pronto a protrarsi sino alle ore 18:00. Per sfruttare al meglio le potenzialità di Dead Island 2, a partire dalle ore 17:00 potremo contare anche sul supporto offerto dai PlayerInside, con Raiden e Midna pronti a raggiungerci a Hell-A, sempre sul canale Twitch di Everyeye.



Nell'invitarvi a raggiungerci per la mini-maratona di oggi, vi ricordiamo che per interagire in diretta con gli studi di Everyeye è sufficiente iscriversi al nostro canale Twitch, cliccando sull'apposita icona a forma di cuore viola. Per gli appassionati che desiderano supportare attivamente il palinsesto, segnaliamo invece la possibilità di abbonarsi gratis al canale Twitch di Everyeye tramite Amazon Prime. Il team di Everyeye e i PlayerInside vi attendono oggi sulle spiagge di Dead Island 2, non mancate!