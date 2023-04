Dead Island 2, orario di sblocco in Italia: già disponibile in Nuova Zelanda

Ci siamo, il lancio di Dead Island 2 è ormai dietro l'angolo: dopo quasi un decennio di attesa, l'opera prodotta da Deep Silver sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 21 aprile 2023 in tutto il mondo. Di preciso, ecco da che ora.

Attraverso un'infografica, Deep Silver e Dambuster Studios svelano tutti gli orari di sblocco della versione digitale di Dead Island 2: per quanto riguarda l'Italia, l'Action/RPG a base di zombie sarà giocabile subito a partire dalla mezzanotte del 21 aprile. Per via del fuso orario, il titolo è intanto già disponibile in territori come la Nuova Zelanda, ma in ogni casi si tratta di aspettare ancora poche ore prima che anche tutte le altre regioni possano cimentarsi con l'opera su tutte le piattaforme.

In attesa dunque di iniziare la vostra avventura attraverso le strade di Hell-A infestate da non-morti, potete leggere la nostra recensione di Dead Island 2 e scoprire quali sono tutte le qualità, ma anche le criticità, del gioco firmato Dambuster Studios, che promette tanta violenza e divertimento. Se siete tra coloro che lo giocheranno su piattaforme old-gen, è bene sapere che le versioni PS4 e Xbox One di Dead Island 2 hanno grosse limitazioni per la co-op, sebbene gli autori abbiano già specificato che le mancanze emerse sono solo temporanee e verranno presto colmate.