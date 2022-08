Dead Island 2: quanti sono i personaggi giocabili?

Il ritorno di Dead Island 2 è ufficiale. Nel nuovo capitolo della serie zombie andremo a esplorare la Los Angeles non-morta immaginata dai ragazzi di Dambuster Studio, pronti a difenderci con qualunque arma ed oggetto contundente a disposizione. Il gioco proporrà inoltre una selezione di eroi: quanti saranno i personaggi giocabili?

Dead Island 2 metterà a disposizione 6 sopravvissuti. Non sono stati rivelati molti dettagli, se non che l'uomo protagonista del trailer è uno di questi e si chiama Jacob. Possiamo immaginare che da qui all'uscita ufficiale, segnata per il 3 febbraio 2023, sapremo di più anche sul resto dei personaggi giocabili alle prese con l'apocalisse zombie.

Il trailer di presentazione ci ha mostrato come nel gioco torneranno una vasta selezione di armi da fuoco e non, così come l'immancabile costruzione di strumenti di morte tanto fantasiosi quanto letali. Gli zombie saranno la principale minaccia in un Dead Island 2 non open world: sembra infatti che per questo capitolo gli sviluppatori abbiano optato per un'opzione meno vasta e più lineare, ma senza farsi mancare missioni opzionali ed esplorazione.

Dead Island 2 supporterà Alexa Game Control, una tecnologia in grado di recepire e attivare comandi vocali dei giocatori: richieste d'aiuto, attivazioni di abilità e altro ancora. Su PC il gioco arriverà in esclusiva su Epic Games Store.