Dead Island 2, porting nel 2024: arriverà su Nintendo Switch...o Switch 2?

Con oltre due milioni di copie vendute in un mese per Dead Island 2, sembra proprio che l'avventura a base di zombie non abbia ancora terminato il proprio percorso sul mercato videoludico.

In particolare, durante la presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, i vertici di Embracer Group hanno confermato che è attualmente in lavorazione un porting del titolo. Dead Island 2, ha svelato il CEO Lars Wingefors, troverà spazio nel catalogo di una "nuova piattaforma" nel corso del 2024. L'identità dell'hardware non è stata resa nota, ma stando alle previsioni di Embracer l'operazione dovrebbe condurre a una importante nuova ondata di vendite per Dead Island 2.



Già disponibile su PC (via Epic Games Store),PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, il gioco potrebbe essere pronto a un debutto su ulteriori launcher PC, primo fra tutti Steam, ma non si tratta dell'unica ipotesi. Gli zombie di Dead Island 2 potrebbero infatti essere pronti a invadere l'universo di Nintendo Switch o della sua sempre più chiacchierata erede, con molteplici rumor che danno Nintendo Switch 2 in arrivo nel 2024. Per saperne di più, sarà necessario attendere!

Un nuovo appuntamento con Dead Island 2 si aggiunge dunque a un anno fiscale 2023/2024 già piuttosto intenso per Embracer Group. Nel corso dei prossimi mesi, il publisher pubblicherà infatti molteplici titoli, dal ritorno di Alone in the Dark a Warhammer 40.000: Space Marine II, passando per Outcast: A New Beginning, Homeworld 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbo Charged, Payday 3, Teardown e South Park: Snow Day!.