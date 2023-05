Dead Island 2 e il problema dei giochi moderni: la versione originale era troppo complessa

Uscendo fuori da un processo di sviluppo a dir poco travagliato, Dead Island 2 è stato finalmente pubblicato a quasi 10 anni dall'annuncio originale. Gli sviluppatori di Dambuster Studios hanno parlato della versione originale dello zombie game e dell'inferno che hanno dovuto affrontare per portare a termine il progetto.

Come rivelato durante una recente intervista concessa a IGN.com, "Non era necessariamente il contenuto o il tono o cose del genere" ad essere il problema della versione originale di Dead Island 2, ma l'eccessiva complessità a cui aspirano gli sviluppatori negli ultimi anni. "Voglio dire, credo che forse avevano adottato un approccio troppo complesso", dichiara Dambuster nei confronti del lavoro lasciato a metà da Sumo Digital e Yaeger. "Penso che questo sia un problema che stanno affrontando i giochi in generale, è la sempre crescente complessità che si ritorce contro lo studio quando si trova nella situazione di doverlo pubblicare. E così abbiamo rapidamente deciso: "Ok basta, ci saranno persone contro zombi e possiamo sfruttare questo Gore Engine che renderà il combattimento davvero viscerale, tangibile e sparato in faccia".

L'approccio senza fronzoli adottato dal team di Dambuster ha infine ripagato, con Dead Island 2 che ha venduto oltre un milione di copie in soli tre giorni ed è stato accolto in maniera abbastanza positiva da parte dei fan e della critica specializzata.

