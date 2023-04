Dead Island 2, PS5 e PS4 a confronto: tante luci e qualche ombra

Con Dead Island 2 pronto a fare il suo esordio sul mercato il prossimo 21 aprile, non potevano certo mancare i primi video-confronti tra le varie versioni in commercio dell'Action/RPG a suon di zombie targato Dambuster Studios.

Ad offrirci una prima analisi tecnica è il sempre puntuale ElAnalistaDeBits, che mette a paragone tra loro le versioni PlayStation 5, PS4 Pro e PS4 Standard del nuovo episodio di Dead Island, mettendone in risalto i punti forti e quelli meno convincenti. Anzitutto il canale Youtube evidenzia che l'edizione PS5 riesce a raggiungere 60fps piuttosto stabili, andando poi a 1800p di risoluzione. Sulle piattaforme old-gen di Sony, invece, il framerate non va oltre i 30fps (con qualche lieve calo visibile nelle aree più estese), toccando i 1080p sul modello base di PS4 e 1440p sulla versione Pro della vecchia console.

Ancora, su next-gen i tempi di caricamento sono 10 volte più rapidi rispetto a quanto registrato su PS4, con la versione PS5 che gode di diversi dettagli tecnici in più in termini di textures, ombre, animazioni della vegetazione, occlusione ambientale e distanza visiva. ElAnalistaDeBits sottolinea in ogni caso che anche le edizioni per la vecchia generazione PlayStation si difendono comunque molto bene in termini visivi, con il canale Youtube che ritiene "sorprendenti" le edizioni old-gen in tal senso.

In negativo vengono invece fatti notare riflessi poco curati in ogni versione, oltre alla mancanza del Ray Tracing su PS5 che, secondo ElAnalistaDeBits, avrebbe potuto offrire un sistema di illuminazione più convincente se implementato, in mancanza di un ciclo giorno/notte vero e proprio nel gioco. In ogni caso l'analisi ha convinto ElAnalistaDeBits al punto da considerare Dead Island 2 come "uno dei giochi meglio ottimizzati che abbia mai visto in Unreal Engine 4, un'esperienza solida e soddisfacente su tutte e tre le piattaforme".

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Dead Island 2. Ecco inoltre quanto dura Dead Island 2, tenendo conto della campagna principale e non solo.