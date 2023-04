Dead Island 2: qual è il miglior personaggio per iniziare?

Ci sono voluti quasi 10 anni, ma alla fine ce l'ha fatta: Dead Island 2 è ufficialmente disponibile su PC e console PlayStation e Xbox, pronto ad intrattenere i giocatori con orde di zombie da massacrare attraverso le strade di Hell-A impersonando uno dei sei protagonisti pensati da Dambuster Studios.

Il cast dell'Action/RPG prodotto da Deep Silver è piuttosto variegato, con ogni personaggio che gode di proprie abilità e caratteristiche peculiari. Ma qual è il migliore per iniziare l'avventura? Due scelte in particolare potrebbero fare al caso vostro: Jacob e Carla. Entrambi godono infatti di abilità estremamente utili soprattutto nelle prime fasi dell'avventura, permettendo in questo modo di prendere velocemente confidenza con le meccaniche di gioco senza essere sopraffatti troppo velocemente dalle masse di non-morti.

Jacob si distingue per elevati valori in termini di salute e stamina, oltre ad essere in grado di infliggere danni critici con maggiore consistenza rispetto ai suoi compagni. E se da un lato appare più debole rispetto agli altri sopravvissuti in termini di forza e subisce maggiori danni da attacchi elementali, dall'altro compensa queste mancanze con le sue preziose abilità: Ferocia ad esempio gli permette di infliggere più danni agli zombie attaccandoli in rapida successione, mentre Vantaggio Critico gli consente di mettere a segno colpi critici più efficaci permettendogli al tempo stesso di recuperare stamina quando i suoi valori sono bassi.

Carla invece mostra una grande resistenza ed elevate capacità di rigenerazione vitale, oltre ad infliggere ingenti danni con i suoi attacchi. Certo, è un personaggio pesante ed ingombrante che potrebbe dunque essere facilmente circondato dagli zombie, ma le abilità di Carla la rendono perfetta per il combattimento ravvicinato: con Pogo può infliggere danni sensibilmente più elevati quando è circondata dai nemici, mentre Disperazione potenzia la sua robustezza quando è a corto di energie vitali, permettendole così di sopravvivere più a lungo.

In ogni caso una buona idea è sperimentare tutti i personaggi a disposizione, così da scoprire quale può essere l'ideale per le proprie esigenze e lo stile di gioco adottato. Ma se volete subito gettarvi nella mischia e fare stragi di zombie, Jacob e Carla sapranno regalarvi grandi soddisfazioni.

Per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra recensione di Dead Island 2. Ecco anche come sbloccare la co-op in Dead Island 2 ed invitare gli amici nella propria partita.