Dead Island 2 quando esce, arriverà anche su PS4 e Xbox One o solo su next-gen?

Dead Island 2 è risorto. Il gioco post-apocalittico a tema zombie è tornato a mostrarsi dopo anni di assenza, portando con sé succose novità di gameplay e, altrettanto importante, l'annuncio della data d'uscita ufficiale: quando esce l'opera prodotto da Deep Silver?

Dead Island 2 arriverà il 3 febbraio 2023 su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e PC: il gioco è dunque cross-gen e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme. Il titolo sviluppato da Dambuster Studios proporrà nuovamente lo stile scanzonato e umoristico del precedenti capitoli, andando questa volta ad esplorare l'epidemia californiana.

Tra le informazioni uscite contestualmente all'annuncio, particolare attenzione è stata data ad un'anteprima di Polygon che ha svelato come Dead Island 2 non sarà open world, ma che deciderà invece di puntare su mappe talvolta ampie o più lineari, nel tentativo di creare un'esperienza più coesa e meno dispersiva. Forse una conseguenza dei pesanti problemi che hanno afflitto lo sviluppo del progetto.

Per quanto riguarda il mercato PC, Dead Island 2 sarà esclusiva Epic Games Store. Il titolo, inoltre, sarà il primo a usufruire della tecnologia Alexa Game Control, che permetterà agli utenti di impartire specifici comandi a voce, come l'attivazione di abilità o altro. La funzione è ovviamente legato all'omonimo dispositivo Amazon, indispensabile per poter testare questi inediti controlli.