Dead Island 2: quando parte il preload, a che ora verrà sbloccato il gioco?

Dead Island 2 sta arrivando, il nuovo gioco a base di zombie sarà disponibile dal 21 aprile 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ma quando inizia il preload e a che ora verrà sbloccato il gioco completo in Italia?

Per quanto riguarda il preload, i giocatori su Xbox One e Xbox Series X/S possono pre-scaricare il gioco dal 3 aprile scorso mentre su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC bisognerà attendere il 19 aprile, si potrà dunque iniziare il download del gioco circa 48 ore prima del lancio.

A proposito dell'orario di sblocco, gli sviluppatori non hanno fornito indicazioni precise e in mancanza di dettagli possiamo ipotizzare un lancio previsto a mezzanotte su console e a partire dalle 17:00 o dalle 18:00 su PC, come accade sempre più spesso di frequente con giochi molto attesi.

In attesa di poter iniziare il preload e mettere le mani sul gioco completo, ecco cinque cose da sapere su Dead Island 2, tra cui la dimensione del file: su PC Dead Island 2 pesa circa 70 GB mentre su Xbox Series X/S il gioco pesa 67 GB, infine su console PlayStation la dimensione occupata è pari a 19.9 GB su PS4 e 48.2 GB su PS5, inclusa la day one patch 1.01 con correzioni minori e risoluzione di bug.