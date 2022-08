Dead Island 2 si rifarà vivo ai The Game Awards 2022? Le ultime da Tom Henderson

Come procede lo sviluppo di Dead Island 2? Sono trascorsi diversi mesi dall'ultimo chiarimento di Deep Silver e lo spettro della cancellazione continua ad aleggiare sui forum e sui social. Stando però gli ultimi leak di Tom Henderson, lo sfortunato survival horror a mondo aperto si rifarà vivo a fine anno.

Le fonti anonime interpellate da Henderson riferiscono infatti che Deep Silver starebbe pianificando la ripresentazione ufficiale di Dead Island 2 per uno degli eventi mediatici già previsti (o in fase di definizione) per la fine del 2022.

Le "gole profonde" citate da Tom Henderson ritengono che il ritorno sulle scene di Dead Island 2, un progetto attualmente affidato al team Dambuster, possa avvenire con una World Premiere dei The Game Awards 2022, lo spettacolo videoludico organizzato annualmente dal giornalista e presentatore Geoff Keighley che, nella passata edizione, premiò It Takes Two con il GOTY. Leggendo queste ultime indiscrezioni, in molti sui social ipotizzano anche la presenza di Dead Island 2 già nel prossimo, rumoreggiato PlayStation Showcase di agosto.

Le fonti citate da Henderson, ad ogni modo, offrono anche delle interessanti anticipazioni sui contenuti del titolo, come la conferma del focus sul gameplay cooperativo e la presenza di un cast di personaggi interpretabili composto da non meno di 5-6 sopravvissuti all'apocalisse zombie narrata nella serie.