Dead Island 2: rinviati alcuni bonus pre-order, gli utenti sono furiosi

Durante il fine settimana, gli sviluppatori di Dead Island 2 hanno confermato ufficialmente che alcuni contenuti previsti per il lancio arriveranno solo tra qualche mese, scatenando le ire dei fan che li hanno acquistati.

Al centro della questione troviamo alcune ricompense incluse nelle versioni più costose del gioco, ovvero la Deluxe Edition (74,99 euro) e la Gold Edition (89,99 euro). Entrambe le edizioni di Dead Island 2 contenevano fra i bonus per il preordine una serie di pacchetti con armi aggiuntive e due diversi Character Pack. A differenza di quanto previsto inizialmente, i due bundle con all'interno elementi estetici ed armi per i personaggi non sono stati pubblicati al lancio e, stando a quanto dichiarato da Dambuster Studios, non arriveranno prima dell'estate 2023. Tale posticipo non è andato giù ai tanti giocatori che hanno acquistato una delle due versioni extra del gioco proprio per mettere le mani sui due pacchetti. L'unica differenza tra la Standard Edition e la Deluxe Edition consiste infatti solo nella presenza dei Character Pack, rendendo così vano l'acquisto di questa edizione per chiunque l'avesse scelta.

In attesa di una data d'uscita ufficiale per questi DLC, vi ricordiamo che il pacchetto Silver Star Jacob conterrà la skin Rodeo Sunset e l'arma The Devil's Horrseshoes, invece il bundle Cyber Slayer Amy includerà la skin Neorunner e la doppia katana Casimir & Julienne.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare un fucile a pompa e un coltello gratis in Dead Island 2?