Dead Island 2 rinviato, ma Jacob prova a tirarci su di morale nel nuovo trailer

Deep Silver e Dambuster Studios hanno confermato il rinvio di Dead Island 2: inizialmente atteso per il 3 febbraio 2023, il nuovo episodio della serie a base di zombie sarà disponibile soltanto a partire dal successivo 28 aprile, sempre su PC e console PlayStation e Xbox.

Non si tratta di un rinvio troppo consistente, ma indubbiamente può creare un dispiacere in tutti i fan della serie che ormai dal 2014, anno in cui venne originariamente presentato, attendono di mettere le mani sopra il gioco. Per risollevare un po' il morale ai propri appassionati, gli autori hanno pubblicato una nuova, breve clip di Dead Island 2 incentrata sul personaggio di Jacob, già comparso nel trailer mostrato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022.

Il filmato ci offre una piccola biografia di Jacob, uno dei protagonisti dell'avventura: originario di Londra, si tratta di uno stuntman amante di Shakespeare e che non disdegna di scatenare il caos con le sue abilità speciali, da sfogare addosso ai malcapitati zombie che incontra lungo il cammino. Ed una volta terminato il trailer resta la curiosità di scoprire come si riveleranno gli altri protagonisti di Dead Island 2, che verranno rivelati un poco alla volta da Deep Silver nel prossimo futuro.

Per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra prova di Dead Island 2 risalente alla Gamescom 2022, che ci ha permesso di avere un assaggio concreto delle potenzialità dell'opera targata Dambuster Studios.