Dead Island 2, Saint's Row, Metro: ecco cosa non vedremo all'E3 2021 di Deep Silver

Il Summer Game Fest e l'E3 2021 sono ai nastri di partenza e tutti i publisher si stanno preparando per mostrare all'intero mondo dei videogiochi i prodotti che lanceranno su mercato nei prossimi mesi e anni. Tra questi ci sono anche Koch Media a la sua controllata Deep Silver, che posseggono alcuni dei franchise più amati in assoluto.

Assieme terranno il Koch Primetime Gaming Stream, show virtuale che andrà in onda nell'ambito del Summer Game Fest di Geoff Keighley a partire dalle ore 21:00 di venerdì 11 giugno. Mettendo in pratica una mossa ben poco frequente, per evitare di disattendere le altissime aspettative dei videogiocatori Deep Silver ha rivelato i franchise che non saranno presenti agli show delle prossime settimane. Potete già mettere l'anima in pace, non verrà fatto nessun annuncio in merito a Dead Island, Metro, Saint's Row e Timesplitters, né al Summer Game Fest, né all'E3 2021.

Di Timesplitters non ci stupiamo affatto, dal momento che Free Radical è stata appena riportata in vita e lo sviluppo vero e proprio del nuovo episodio non è ancora cominciato. Fa strano invece appurare l'assenza di Dead Island 2, in sviluppo da tantissimi anni e lungamente atteso. Anche Saint's Row era tra i papabili, visti i rumor ricorrenti degli ultimi anni, tuttavia pare che non sia ancora giunto il momento giusto per il ritorno dei Saints. Per quanto riguarda lo sparatutto post-apocalittico di 4A Games, siamo in attesa di Metro Enhanced Edition su PS5 e Xbox Series X, in uscita il 18 giugno.