Dead Island 2 e Saints Row 5 in esclusiva su Epic Store? Il leak dalla causa Apple vs Epic

Non accenna a fermarsi il fiume di anticipazioni provenienti dai documenti interni della causa che vede contrapposte Apple a Epic per Fortnite su iOS. Dopo la singolare recensione di Microsoft su The Last of Us 2, l'ultimo leak coinvolge THQ e Deep Silver citando i progetti di Dead Island 2 e Saints Row 5.

La nuova fuga di notizie assume infatti la forma di un'infografica che mostra i principali videogiochi in esclusiva su Epic Games Store, alcuni dei quali non sono stati ancora annunciati. Nonostante la scarsa leggibilità della scheda trapelata online, in essa è possibile riconoscere i loghi di titoli come Dead Island 2 e Saints Row 5.

A voler dar retta a questi documenti processuali emersi in rete in coincidenza della partenza della fase più calda del processo di Apple contro Epic, sembra quindi che l'azienda di Fortnite abbia stretto una partnership con Koch Media (e quindi con Deep Silver e THQ Nordic) per portare in esclusiva su EGS l'atteso sequel dell'open world a tinte splatter Dead Island e il quinto capitolo maggiore dell'epopea a mondo aperto dei Saints.

Per rimanere in tema, ricordiamo che nelle scorse settimane diversi annunci di lavoro pubblicati da Deep Silver hanno suggerito l'abbandono delle versioni last gen e l'approdo di Dead Island 2 solo su PC PS5 e Xbox Series X/S.