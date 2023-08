Dead Island 2: scopri il miglior prezzo dal lancio ora su Amazon Italia

Dead Island 2 è il gioco di ruolo d'azione uscito ad aprile di quest'anno sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver, sequel diretto del primo capitolo di Dead Island uscito nel 2011, ne narra di avvenimenti dopo 15 anni.

Dopo un travagliato sviluppo durato più di 8 anni nei quali sono cambiati gli studi di sviluppo del gioco, Dead Island 2 ha visto la luce nll'aprile del 2023, è ambientato nella città di Los Angeles, invasa da un'ondata di zombie e messa in quarantena per contenerne l'epidemia.

Il gioco, in versione fisica su Amazon, ora è acquistabile ad un prezzo super scontato, l'edizione per PS4 è la più economica e costa 39,99 euro, le edizioni per PS5, Xbox One e Series X sono in offerta a 49,99 euro, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro. Di seguito i link a tutte le promozioni:

L'edizione in offerta su Amazon è la "Day One Edition", che include il pacchetto "Ricordi di Banoi", composto dai seguenti contenuti digitali: Randello di Banoi, Mazza da baseball Ricordi di Banoi, vantaggio arma equilibrio, scheda abilità spazio personale.

Nel vasto mondo del gioco nel quale dovremo massacrare orde di zombie con le armi più imprevedibili, sarà possibile sbloccare delle zone di viaggio rapido, che ci consentiranno di viaggiare rapidamente in luoghi diversi.

