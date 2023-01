Dead Island 2: tutti i segreti del violentissimo combat system in video

Come ormai ben saprete, in Dead Island 2 si potrà usare un'ampia gamma di strumenti corpo a corpo per massacrare i non morti e il sistema FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids) contribuirà a rendere il tutto ancora più sanguinolento.

In un video realizzato in collaborazione con la redazione di GameInformer, la software house che sta lavorando all'attesissimo sequel ha svelato ogni singolo segreto di questo peculiare sistema di combattimento. Oltre a mostrare sequenze di gameplay inedite, il filmato in questione mette in rilievo la proceduralità del combat system, visto che l'impatto di ogni arma sulla carne degli infetti dà vita a conseguenze randomiche grazie alle quali possiamo assistere alla rottura delle ossa o alla parziale scarnificazione degli arti, del volto o di altre parti anatomiche.

A tal riguardo è emblematica la boss fight mostrata all'inizio del video, in cui possiamo osservare un nemico colpito con violenza così tante volte da diventare irriconoscibile e con il volto talmente sfigurato da mostrare chiaramente il teschio.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulle abilità di Dead Island 2, che abbandona il classico skill tree in favore di un sistema a base di carte. Sapevate inoltre che in Dead Island 2 le armi si potranno rompere facilmente?