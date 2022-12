Dead Island 2: un sex worker e una punk rocker sono i due nuovi personaggi giocabili

Sebbene il materiale promozionale sin qui mostrato da Deep Silver si sia concentrato in particolar modo sul personaggio di Jacob, Dead Island 2 consentirà di giocare nei panni di sei personaggi differenti, due in più rispetto al primo capitolo della serie.

Tramite il coverage di Game Informer possiamo fare la conoscenza di due nuovi protagonisti di Dead Island 2. Abbiamo Ryan, un muscoloso sex worker che si ritrova a Los Angeles per eseguire uno spogliarello per una festa di addio al nubilato. Quando Ryan scopre di essere stato morso (anche se lui e gli altri cinque sopravvissuti non subiscono la trasformazione), il suo obiettivo principale diventa sopravvivere per prendersi cura di suo fratello. Le abilità uniche del personaggio di Ryan includono l'ottenimento di un "moderato potenziamento della forza" bloccando e schivando e il recupero della salute abbattendo gli zombi.

Dani è invece una punk rocker irlandese che si ritrova a Los Angeles per un torneo di roller derby, e sembra prosperare nell'apocalisse grazie al suo atteggiamento da "lavorare per vivere". Ciò rende Dani una sopravvissuta più aggressiva, i cui attacchi pesanti rilasciano esplosioni all'impatto e che può recuperare la salute da attacchi rapidi in successione. Potete dare uno sguardo al look dei due personaggi tramite le immagini che vi abbiamo riportato in cima e in calce.

In attesa dell'esordio fissato al 23 aprile 2023 su PC, PlayStation e Xbox vi proponiamo di ripercorrere la storia di Dead Island prima di mettere le mani sul secondo capitolo del franchise.