Dead Island 2 Showcase: tutto pronto per l'evento con tanto gameplay

Mancano ormai pochi giorni all'evento di Dead Island 2 a base di zombie che precederà i Game Awards 2022 e i ragazzi degli studi Dambuster ce lo ricordano offrendoci, già che c'erano, delle importanti anticipazioni sui contenuti dello Showcase "Another day in HELL-A".

L'appuntamento mediatico approntato dagli studi Dambuster e Deep Silver farà da sfondo a tante sorprese. Nel corso dello Showcase verranno snocciolate nuovissime informazioni sul gameplay, con tanto di approfondimento sulla storia e sulle atmosfere dello splatter horror con un accattivante film live action.

Non mancherà ovviamente un nuovo Gameplay Trailer che permetterà ai giocatori di aprire una finestra sulla dimensione post-apocalittica di Dead Island 2, dandocì così modo di familiarizzare con i sopravvissuti da interpretare, con l'equipaggiamento da sbloccare (e potenziare) e ovviamente con le diverse tipologie di creature non-morte da fare a brandelli.

Lo Showcase di Dead Island 2 si terrà a partire dalle ore 21:00 italiane di martedì 6 dicembre sui canali social ufficiali di Deep Silver, su Twitch e su Prime Video. In ragione dell'ultimo rinvio di Dead Island 2, il lancio dell'avventura free roaming a tinte oscure di Deep Silver avverrà il 28 aprile del 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.