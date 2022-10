Dead Island 2: una spaventosa Zombie Walk a Lucca Comics & Games 2022!

Oltre alla prova di One Piece Odyssey a Lucca Comics & Gamespresso lo stand di Bandai Namco, la nuova edizione della celebre kermesse toscana farà da sfondo a una vera e propria invasione di non-morti proveniente dalla California digitale di Dead Island 2.

Nel corso del Lucca Comics & Games 2022, Plaion e Deep Silver ci informano di voler organizzare una Zombie Walk a tema Dead Island 2 presso il Mercato del Carmine. Tutti i visitatori del Lucca Comics & Games 2022 sono invitati a parteciparvi il giorno di Halloween, a partire dalle ore 16:00 del 31 ottobre presso il Mercato del Carmine.

Al pomeriggio da incubo (e da sogno) degli appassionati di horror parteciperanno diversi attori mascherati da mostri, con tanto di postazione a tema che ricreerà il salotto di Jacob protagonista del video che conferma l'uscita di Dead Island 2 nel 2023, più precisamente il 3 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il setting dai toni pulp, gore e californiani sarà accessibile a tutti coloro che vorranno immergersi nell'esperienza splatter horror di Dead Island nelle giornate del Lucca Comics & Games 2022. Ci sarà spazio anche per delle attività da svolgersi da soli o in gruppo, come zombie o semplici civili cacciatori o prede. L'itinerario tracciato dalla Zombie Walk avrà inizio dal Mercato del carmine e attraverserà tutta via Lillungo, principale direttrice del centro storico di Lucca, sviluppandosi in un'emozionante fuga per sopravvivere all'attacco dei non-morti che culminerà alla Casermetta San Paolillo con un colpo di scena finale.