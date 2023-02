Dead Island 2, ancora spazio ai brutali protagonisti: è il turno di Carla

Mancano ancora un paio di mesi prima dell'uscita di Dead Island 2 su PC e console PlayStation e Xbox, fissata per il 28 aprile 2023, ma Deep Silver non rallenta con la pubblicazione di nuovi trailer e contenuti per il suo atteso Action/RPG a suon di zombie.

Dopo aver visto il video sul violentissimo combat system di Dead Island 2, che ci ha permesso di dare uno sguardo ancora più ravvicinato al gameplay dell'opera sviluppata da Dambuster Studios, è ora il momento di conoscere ancora più da vicino i protagonisti dell'avventura tutta sangue, non-morti e spettacolarità in quel di Hell-A. Nel nuovo mini-trailer diffuso dal canale Youtube ufficiale di Dead Island facciamo la conoscenza di Carla, un altro dei diversi personaggi giocabili che sarà possibile utilizzare.

Originaria di Los Angeles e meccanica di professione, proprio come i suoi colleghi anche Carla ha una forte passione nello sterminio di zombie, magari tramite l'esecuzione di una potente onda d'urto capace di mandare a gambe all'aria ogni nemico che la circonda. Del resto la donna è amante dell'adrenalina e diventa ancora più irascibile quando si sente annoiata, motivo per cui gli zombie hanno vita breve di fronte alla sua furia senza sosta.

Poco ma sicuro, il cast del nuovo Dead Island è senza dubbio molto sopra le righe in termini di caratterizzazione, dando ancora più fascino all'opera complessiva. A tal proposito anche un sex worker ed una punk rocker sono tra i personaggi di Dead Island 2, Ryan e Dani rispettivamente, e non vedono l'ora di unirsi a Carla, Jacob ed Amy per fare strage di morti viventi.