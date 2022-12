Dead Island 2: splatter e violenza sfrenata nel nuovo gameplay trailer

Esattamente come promesso, Deep Silver ci concede un'ampia anteprima sul tanto atteso Dead Island 2 con uno speciale showcase interamente dedicato all'horror in arrivo ad aprile su PC e console.

Durante lo showcase è stato presentato il nuovo gameplay trailer Dead Island 2 "Welcome To HELL-A": unisciti ai protagonisti del gioco Jacob e Amy in un tour da cartolina. Assisti alla tecnologia gore, ammira le armi aggiornabili, il sistema di combattimento e, naturalmente, i raccapriccianti zombi, mentre i protagonisti mostrano il loro elegante playground fatto di distruzione, sole e zombie.

Nel gioco sono presenti tutte le classiche attrazioni turistiche, da Beverly Hills alle rive di Santa Monica - anche se l'insegna di Hollywood è in fiamme -, una vera anteprima di Dead Island 2 in cui il Paradiso incontra l'Inferno. Il brutale combattimento del gioco si rivela in tutto il suo splendore con armi da taglio, calci, combattimenti e roghi attraverso l’uso di katane, machete, spade, martelli, pistole e altro ancora. Potete inoltre scoprire come migliorare le armi con aggiornamenti e componenti aggiuntivi e come i giocatori possono sfruttare la loro infezione zombie acquisendo poteri devastanti.

Lasciandovi alla visione vi ricordiamo che Dead Island 2 sarà disponibile a partire dal 23 aprile su PC e console PlayStation e Xbox. Deep Silver ha svelato i bonus pre-order e i contentui della HELL-A Edition.