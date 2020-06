Dead Island 2: spuntano gli screenshot di una build del 2015

Lo sviluppo di Dead Island 2 sembra non avere fine. I creatori del capostipite e di Riptide, Techland, decisero di dedicarsi a Dying Light, lasciando le redini del progetto nelle mani di Yager Development.

Lo studio celebre per Spec Ops The Line ha tuttavia mollato nel 2016 per divergenze creative con il publisher, lasciando l'incombenza a Sumo Digital. Neppure quest'ultimo studio è durato molto, ma Deep Silver non si è mai arresa. Nel 2019 ha affidato Dead Island 2 a Dambuster Studios, software house interna, dichiarando pubblicamente che il progetto è ancora vivo e vegeto e che presto sarà presentato nuovamente.

Nell'attesa di saperne di più, sono spuntati in rete degli screenshot di una build risalente al 2015, quindi al periodo in cui il progetto era curato da Yager Development. Come potete vedere anche voi in calce a questa notizia, sembra che all'epoca si trovasse già in uno stato piuttosto avanzato (il lancio originario, ricordiamo, era previsto nel 2015). Evidentemente, però, c'erano diverse cose che non funzionavano, impossibili da identificare con delle semplici immagini, altrimenti Dead Island 2 non avrebbe attraverso una lavorazione tanto travagliata. Sebbene questi scatti siano molto rilevanti ai fini storici, è altamente probabile che in tutti questi anni (e dopo due passaggi di mano) Dead Island 2 abbia cambiato pesantemente faccia.