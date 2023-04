Dead Island 2, spuntano i primi trenta minuti: leak per gli zombie di Los Angeles

In seguito alla conferma della rottura del day one di Dead Island 2 era solo questione di tempo: in rete arrivano i primi leak relativi al gameplay del titolo.

Direttamente su YouTube, sono infatti stati caricati i primi trenta minuti di Dead Island 2, con tanto di sequenza cinematica introduttiva. Il filmato rivela l'intera sezione iniziale dell'avventura zombie ambientata a Los Angeles, alzando il sipario in anticipo sul debutto del titolo di Dambuster Studio. Una fuga di materiale non da poco per Deep Silver, con il publisher che aveva fissato il day one del gioco al prossimo venerdì 21 aprile. Al momento, il gameplay leak è disponibile per la visione sui lidi di YouTube, ma non è da escludere che il filmato possa essere rimosso nelle prossime ore.



La pubblicazione dei primi trenta minuti di Dead Island 2 scandisce l'attesa per il lancio ufficiale dell'epopea zombie su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In una Los Angeles ribattezzata per l'occasione Hell-A, orde di non morti attendono i videogiocatori in cerca di avventure adrenaliniche. Ricordiamo che per il lancio del gioco Deep Silver ha deciso di dotare Dead Island 2 di sottotitoli in italiano, mentre non è stato supportato il doppiaggio nella lingua della nostra penisola.