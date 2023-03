Dead Island 2: svelato il peso del gioco con l'uscita della patch 1.01

Continuano ad essere diverse le informazioni non ancora rilasciate in previsione del lancio effettivo del prossimo gioco di Deep Silver, ormai prossimo alla sua uscita ricordataci dal nuovo trailer di Dead Island 2 che mostra il lato infernale della città degli angeli. Intanto, però, il team di sviluppo ha pubblicato la patch 1.01 di Dead Island 2.

Di recente, infatti, sono emersi alcuni dettagli relativi al suddetto aggiornamento del titolo in uscita il prossimo 21 aprile 2023, come il peso della patch 1.01 (1.001.000) su PlayStation 4 e PlayStation 5, le novità introdotte da quest'ultima e non solo. Con un peso totale di 18.5 GB, la nuova versione del prodotto prossimo alla sua pubblicazione introduce dei semplici cambiamenti di routine. Dalle patch notes possiamo leggere che l'aggiornamento apporta dei miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

I giocatori che provvederanno all'acquisto del gioco in formato digitale avranno accesso alla versione più recente di Dead Island 2 sin dal day one, con un peso complessivo che prevederà la presenza della patch 1.01. Come rivelato di recente, inoltre, sappiamo che Dead Island 2 peserà 67,18GB su Xbox Series X e Xbox Series S, lasciando presagire che il numero di GB richiesti dalla versione PS4 e PS5 si avvicini a quella delle console di Microsoft. Manca davvero poco all'uscita del prossimo lavoro ideato dai ragazzi di Deep Silver e non vediamo l'ora di immergerci in un bagno di sangue al sole di Hell-A in Dead Island 2, grazie all'ormai imminente avventura dalle tinte action a tema zombie.